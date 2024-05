Von Ulrike Steinbacher

Nach dem Berg das Tal - in Obersendling heißt das: Nach Film-Fans, Fußballern, Tänzern und Künstlern kommen jetzt bald Menschen, die arbeiten, wohnen, essen, einkaufen und Unterhaltung finden wollen. Der Berg, das ist die vielgeliebte Zwischennutzung "Sugar Mountain" auf dem Gelände des Betonwerks Katzenberger, die Ende August oder Anfang September nach drei Jahren Betrieb Geschichte sein wird. Dann nämlich startet der Abriss für das Tal, das Gewerbe- und Wohnbauprojekt "Sugar Valley", dessen Name einerseits eine Hommage an den Vorgänger ist und andererseits Richtung Silicon Valley schielt - womöglich wird sich ja der nächste Bill Gates in einer der kleinen Büroeinheiten mit Rolltor einmieten, von Salvis-Chef Ulrich O. Fischer, dem Bauherrn, schon einmal vorsorglich "Gründergaragen" getauft.