Ende Juli starb ein 32-Jähriger nach einer Schlägerei in Obersendling - nun wurde ein Verdächtiger in Kroatien gefasst und ausgeliefert.

Nach einem tödlichen Streit in Obersendling, bei dem im Juli ein 32-Jähriger ums Leben kam, sitzt der Verdächtige nun in München in Untersuchungshaft. Der 23-Jährige war bereits acht Tage nach der Tat an der kroatischen Grenze festgenommen worden.

Weil die ermittelnde Mordkommission Hinweise hatte, dass sich der Verdächtige im Ausland aufhält, hatte das Amtsgericht einen europäischen Haftbefehl erlassen; Vorwurf: Körperverletzung mit Todesfolge. Nachdem die kroatischen Behörden die Auslieferung bewilligten, wurde der Mann am Montag der hiesigen Polizei übergeben.

Was zum tödlichen Streit geführt hat, ist weiter unbekannt. Eine zunächst nur verbale Auseinandersetzung zwischen zwei Gruppen in einer Gaststätte hatte sich nach draußen verlagert, wo der 23-Jährige seinem Kontrahenten ins Gesicht geschlagen haben soll. Beim Sturz schlug der Ältere mit dem Kopf auf dem Boden auf. Der Beschuldigte hat sich bislang nicht zur Tat geäußert.