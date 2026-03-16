Eine leere Geldschublade – das war alles, was zwei Täter bei einem bewaffneten Raubüberfall auf ein Wettbüro in Obersendling am Samstagabend erbeutet haben. Wie die Polizei berichtet, betraten zwei maskierte Männer gegen 23.15 Uhr das Ladenlokal in der Hofmannstraße, in dem sich zu diesem Zeitpunkt ein Mitarbeiter aufhielt, aber kein Kunde mehr. Sie bedrohten den Mitarbeiter mit einer Schusswaffe, schlugen und traten ihn.

Danach nahmen sie den Bargeldeinsatz aus der Kasse und flüchteten Richtung Boschetsrieder Straße. Ihr Pech: Die Kasse war schon entleert, sie erbeuteten eine leere Plastik-Schublade.

Obwohl der Mitarbeiter sofort die Polizei verständigte, blieb eine Fahndung erfolglos. Die Beamten suchen jetzt Zeugen, die zum angegebenen Zeitpunkt in der Hofmann-, der Boschetsrieder oder der Gmunder Straße Beobachtungen gemacht haben.