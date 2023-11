Von Gertrude Fein

In den Jahrzehnten des Bestehens der SZ-Kostprobe spielte noch nie ein Möbelhaus darin eine Rolle. In diesem Fall aber ist das unumgänglich. Die Küche im Kraftwerk an der Drygalski-Allee ist so eng mit dem "Kare Kraftwerk" verbunden, dass die Beschreibung des einen ohne das andere praktisch unmöglich ist.