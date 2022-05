Die Bayerische Landessiedlung GmbH plant den Abriss des Gebäudes, in dem der Kindergarten untergebracht ist. Die Kündigung ist bereits ausgesprochen.

Weil die Bayerische Landessiedlung GmbH den Abriss ihres Gebäudes an der Garatshausener Straße in Obersendling plant, droht dem darin untergebrachten Kindergarten "Lollipop" das Aus. Die Kündigung des Mietvertrags zum 31. August 2023 ist bereits ausgesprochen. Seither laufen zwischen Elternbeirat, Leiterin Stefanie Gottfried, Kindergartenträger (Der Paritätische Bayern), dem städtischen Referat für Bildung und Sport sowie dem zuständigen Bezirksausschuss die Drähte heiß. Im Interesse von 72 Kindern und ihren Eltern wollen alle den Kindergarten retten, demnächst soll es einen runden Tisch geben, an dem auch die Immobilieneigentümerin Platz nehmen soll.

Einhellig stark gemacht hat sich jetzt der Bezirksausschuss (BA) Thalkirchen-Obersendling-Forstenried-Fürstenried-Solln für den dauerhaften Erhalt der 1973 eröffneten Kita. Nach Möglichkeit soll eine Lösung am vertrauten Platz gesucht werden. Nur im Fall, dass sich dies wegen der Veränderungspläne der Bayerischen Landesbausiedlung als Illusion erweist, will der BA sich an der Suche nach einem Ausweichstandort beteiligen.

"Eine endgültige Schließung des Kindergartens dürfen wir nicht dulden", sagte Polina Gordienko (SPD). Der Vorsitzenden des BA-Unterausschusses Soziales, Bildung und Sport kommt es vor allem auf eine "langfristige Sicherung" der "Lollipop"-Kita an. In diesem Sinne äußerte sich auch Loraine Bender-Schwering (FW). Andernfalls müsse man der Öffentlichkeit aufzeigen, dass Familien nicht ausreichend unterstützt werden und "große Lücken im Betreuungsangebot bestehen".