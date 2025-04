Viel kann oder mag die Münchner Polizei bisher noch nicht sagen. Aber was bekannt ist, klingt verstörend. Unter einem Auto, das an der Siemensallee im Münchner Süden abgestellt war, hat der Fahrzeuginhaber am Dienstagabend eine Handgranate gefunden. Die Kriminalpolizei ermittelt – auf jeden Fall wegen Bedrohung, möglicherweise aber sogar wegen eines versuchten Tötungsdelikts.