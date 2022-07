Die nächtlichen Hilfeschreie der Frau waren unüberhörbar - sie kamen von einem Balkon im Münchner Stadtteil Obersendling, aus dem 11. Stock. Etwa 30 Menschen erkannten die Gefahr und alarmierten in der Nacht zum Dienstag die Polizei.

Nachbarn gelang es, in die Wohnung zu kommen, in der ein 29-Jähriger seine gleichaltrige Frau brutal misshandelte. Offenbar schlug der Kolumbianer auch mit einem kantigen Gegenstand auf sie ein. Die Polizei rückte mit einem Großaufgebot von 30 Beamten an. Der Mann ließ sich nach ersten Angaben aus dem Präsidium widerstandslos vom Unterstützungskommando (USK) festnehmen, seine Ehefrau kam mit schweren Kopfverletzungen - unter anderem einem Jochbeinbruch - in eine Klinik.

Was Auslöser der Prügelattacke war, müssen weitere Ermittlungen ergeben. Die Polizei schließt nicht aus, dass es dann sogar um ein versuchtes Tötungsdelikt geht.