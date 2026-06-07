Sehnsüchtig und glücklich zugleich blickt die Dame durch das Gitter des seitlichen Bauzauns auf das Bühnengeschehen vor dem Neuen Schloss Schleißheim. Dort singt Roland Kaiser gerade sein letztes Lied nach einer fast zweieinhalbstündigen Show voller Hits.
Schlosspark OberschleißheimÄrger um Stehplätze: So war Roland Kaisers Open-Air-Konzert
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Tausende Menschen scharen sich im Schlosspark Oberschleißheim, um den großen Schlagersänger Roland Kaiser open-air zu erleben. Seine Fans sind treu und textsicher – wenn da nur nicht das Problem mit den fehlenden Sitzplätzen wäre.
Kritik von Dirk Wagner
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