In einer Pressekonferenz im Polizeipräsidium in der Münchner Innenstadt soll weitere Informationen geben.

Die 66-jährige Frau war Ende Dezember gewaltsam zu Tode gekommen. Eine Untermieterin hatte die Leiche in dem Haus in Obermenzing gefunden.

Die Polizei hat im Fall einer getöteten Vermieterin in München einen Tatverdächtigen festgenommen. Weitere Informationen wollen die Ermittler am Mittag bekannt geben, sagte ein Sprecher am Freitag. Die 66-jährige Münchnerin war Ende Dezember gewaltsam zu Tode gekommen. Eine Untermieterin der Frau hatte deren Leiche in ihrem Haus im Stadtteil Obermenzing gefunden.

"Aufgrund der Gesamtsituation" gingen die Ermittler von einem Gewaltverbrechen aus. Die Obduktion bestätigte diese Annahme. Die Polizei richtete die Sonderkommission "SOKO Mira" ein und will nun über den Stand der Ermittlungen informieren. Sie hatte unter anderem Hinweise aus der Bevölkerung erhalten.

Die 66-Jährige hatte mehrere Zimmer in ihrem Haus untervermietet, über die Weihnachtsfeiertage waren die Untermieter aber verreist. Die Polizei rief die Untermieter - auch ehemalige - auf, sich zu melden, ebenso wie alle anderen, die in der Vergangenheit Kontakt zu der 66-Jährigen hatten.