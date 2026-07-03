Ein 72-jähriger Münchner ist am Donnerstagvormittag bei einem Unfall mit einem Rasenmäher schwer verletzt worden. Der Mann fuhr mit seinem Pedelec gegen 10.40 Uhr auf dem Radweg an der Bergsonstraße in Obermenzing . Vor ihm mähte ein Landschaftsgärtner mit einem Aufsitzrasenmäher das Gras des Grünstreifens.

Als er an dessen Ende angelangt war, wollte er wenden und fuhr deshalb auf den Radweg, ohne auf den von hinten nahenden Radfahrer zu achten. Der versuchte noch zu bremsen, kollidierte jedoch mit dem Rasenmäher und stürzte. Dabei zog er sich einen Bruch der linken Schulter zu. Der Rettungsdienst brachte ihn ins Krankenhaus.