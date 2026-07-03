Zum Hauptinhalt springen

UnfallRasenmähertraktor erfasst Radler in Obermenzing – Senior schwer verletzt

Ein Radfahrer ist in Obermenzing von einem Rasenmähertraktor erfasst und schwer verletzt worden (Symbolfoto).
Ein Radfahrer ist in Obermenzing von einem Rasenmähertraktor erfasst und schwer verletzt worden (Symbolfoto). imago stock&people

Ein Wendemanöver mit Folgen: In Obermenzing kollidiert ein Rasenmähertraktor mit einem Fahrrad - mit schlimmen Folgen für den 72-jährigen Radler.

SZ bei Google bevorzugen

Ein 72-jähriger Münchner ist am Donnerstagvormittag bei einem Unfall mit einem Rasenmäher schwer verletzt worden. Der Mann fuhr mit seinem Pedelec gegen 10.40 Uhr auf dem Radweg an der Bergsonstraße in Obermenzing. Vor ihm mähte ein Landschaftsgärtner mit einem Aufsitzrasenmäher das Gras des Grünstreifens.

Als er an dessen Ende angelangt war, wollte er wenden und fuhr deshalb auf den Radweg, ohne auf den von hinten nahenden Radfahrer zu achten. Der versuchte noch zu bremsen, kollidierte jedoch mit dem Rasenmäher und stürzte. Dabei zog er sich einen Bruch der linken Schulter zu. Der Rettungsdienst brachte ihn ins Krankenhaus.

© SZ/stha - Rechte am Artikel können Sie hier erwerben.
Zur SZ-Startseite

Fragen & Antworten zum Wassermangel
:Sitzt München bald auf dem Trockenen?

Angespannt, aber noch nicht kritisch: So fassen die Stadtwerke die Situation der Trinkwasserversorgung zusammen. Es gebe derzeit zwei limitierende Faktoren. Antworten auf die wichtigsten Fragen.

Von Bernd Kastner

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Exklusive Gutscheine für SZ-Abonnenten:

Zur SZ-Startseite