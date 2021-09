Ein 62 Jahre alter Mann ist am Steuer seines Wagens bewusstlos geworden und ungebremst in einen Vorgarten gekracht. Der Mann war am Dienstagmorgen in Obermenzing unterwegs, als er bewusstlos zusammensackte, wie die Münchner Feuerwehr berichtet. Das Auto raste auf ein Einfamilienhaus zu, wurde aber von der Gartenmauer und einem Mülltonnenhäuschen gestoppt. Passanten leisteten erste Hilfe und alarmierten den Notarzt.

Die Einsatzkräfte stellten einen Kreislaufstillstand fest und brachten den Mann in eine Klinik. Der Bereich um die Unfallstelle wurde abgesperrt. Andere Menschen wurden nicht verletzt.