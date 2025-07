Die Münchner Polizei sucht zu einem Tötungsdelikt dringend Zeugen. Am Montag, dem 7. Juli, wurde in einem Haus in der Keyserlingstraße in Obermenzing der 62-jährige Besitzer des Anwesens tot aufgefunden. Zu erkennen war, dass er bereits einige Tage zuvor verstorben sein musste.

Drei Tage später ergab die Obduktion der Leiche im Institut für Rechtsmedizin, dass der 62-Jährige Opfer eines Tötungsdeliktes geworden war. Er habe „massive Gewalteinwirkungen“ erlebt, so die Ermittler.

Das Kriminalfachdezernat 11 hat die Ermittlungen übernommen – und sucht nun Hinweise. Aus diesem Grund wurde der Name des Mannes veröffentlicht: Ulrich Zilker. Er lebte allein und zurückgezogen in der Keyserlingstraße in Obermenzing, hatte aber noch eine Zweitwohnung in der Keferloherstraße in Obermenzing, in der er sich wohl regelmäßig aufhielt. Der 62-Jährige war häufig mit einem Rucksack und einem Einkaufstrolley unterwegs, von denen Fotos veröffentlicht wurden.

Mit diesem Rucksack und diesem Trolley war Ulrich Zilker regelmäßig unterwegs. (Foto: Polizei)

Ein solcher Schritt zu so früher Zeit ist ungewöhnlich. Er zeigt, wie dringend die Polizei auf Hinweise hofft. Sie teilt mit: „Personen, die das Opfer Ulrich Zilker kennen oder mit ihm Kontakt hatten (auch nur flüchtige Bekanntschaften, ggf. bei Einkäufen oder zu anderen Anlässen), werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 11“ in Verbindung zu setzen, Telefon: 089 2910-0.