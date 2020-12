Am Sonntagabend entdeckte ein Zeuge eine 66-Jährige tot in einer Wohnung. Die Spurensicherung vor Ort dauert noch an.

Wegen eines möglichen Tötungsdelikts hat die Polizei umfangreiche Ermittlungen aufgenommen. Laut Pressesprecher Sven Müller wurde die Polizei am Sonntagabend via Notruf darüber informiert, dass eine leblose Person in einer Wohnung in der Amalienburgstraße in Obermenzing liege. Mehrere Streifenbesatzungen fuhren dorthin und fanden eine 66-jährige Frau tot vor. Aufgrund der "Gesamtsituation" in der Wohnung vermutet die Kriminalpolizei ein Tötungsdelikt.

Die Frau weise Verletzungen auf, "die todesursächlich sein könnten", so Sprecher Müller. Weitere Informationen zur Toten oder zum möglichen Geschehen könnten vorerst jedoch noch nicht bekannt gegeben werden. Lediglich, dass die Person, die den Notruf wählte, berechtigt gewesen sei, sich in der Wohnung aufzuhalten.

Die Ermittlungen stünden "ganz am Anfang", die Spurensicherung vor Ort dauere noch an, teilte die Münchner Polizei der Nachrichtenagentur dpa mit.