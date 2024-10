Nach einem Banküberfall auf die Genossenschaftsbank am Rüttenauerplatz in Obermenzing läuft derzeit ein größerer Polizeieinsatz. Wie die Polizei berichtet, sei der Täter noch flüchtig.

Nach ersten Informationen ging um 8.20 Uhr am Freitag ein Notruf bei der Polizei ein. Demnach hatte sich kurz zuvor ein Täter Zugang zu der zu diesem Zeitpunkt noch geschlossenen Bank verschafft. Auf welche Weise ihm dies gelang, ist bislang nicht klar. Der Täter bedrohte eine Mitarbeiterin und nötigte sie zur Herausgabe von Bargeld. Die Frau wurde dabei verletzt, sie befindet sich in ärztlicher Behandlung. Der Täter sei danach geflüchtet, daher sei man „mit zahlreichen Einsatzkräften im Umfeld“ unterwegs, so die Polizei.

Die Höhe der Beute muss noch ermittelt werden. Weitere Details zu dem Überfall sollen im Laufe des Tages mitgeteilt werden.

