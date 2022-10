Keine Hochbeete, dafür mehr Grün statt Parkplätze, lautet die Formel für ein besseres Stadtklima im dicht bebauten Sendling. Bürger und Bezirksausschuss (BA) hatten Baumpflanzungen an den Gehsteigen der Oberländer- und Schmied-Kochel-Straße angeregt, was aber am dichten Leitungsnetz im Untergrund scheitert. Die ersatzweise vorgeschlagenen Hochbeete lehnt das Baureferat ebenfalls ab, da sie bei geringer Klimawirkung die Gehwege zu sehr einengen würden.

Begrünen ließe sich die Oberländerstraße allerdings im Bereich der heutigen Parkstreifen. Die Verwaltung schlägt vor, zehn bis 15 Parkplätze zu streichen, also knapp zehn Prozent der dort vorhandenen, und setzt das Einverständnis des BA dabei voraus, dem bisherigen Kurs entsprechend. Eine schnelle Umsetzung kann die Stadt nicht versprechen: Derzeit werden mehr als 2000 Pflanz-Vorschläge aus allen Bezirksausschüssen in einer Machbarkeitsstudie geprüft und priorisiert.