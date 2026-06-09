Früher standen sie auf Parkplätzen vor Baumärkten oder am Rand von Volksfesten: Würstlbuden, Hendlwagen, Bratwurststände. Kurzum mobile Imbissstände, beliebt schon allein wegen ihrer Preise und der Schnelligkeit des Konsums, den sie versprachen. Längst heißen sie Foodtrucks, stechen durch Auffälligkeiten an ihren Gefährten und durch ihr Essensangebot ins Auge. Sie servieren Pulled Pork, Patrami oder vietnamesische Bao Buns oder Dim Sum und auch schon mal frische Salate und aufwendig zubereitete Bowls. Das Angebot ist also vielfältiger, bunter, gesünder geworden.

Was sich nicht geändert hat und sogar noch härter geworden ist, ist die Suche nach festen Standorten. Im öffentlichen Raum sieht man sie daher eher selten, auf Festivals und Märkten umso häufiger – oder bei Firmenevents, als Ergänzung zur Kantine oder aber auf privaten Festen. Ein Überblick über die besten Foodtrucks in München und dem Umland.

Herr von Schwaben

Franziska Weidner gründete die Plattform „Food Trucks United“, ein Netzwerk, das strengen gastronomischen Regeln unterliegt. Catherina Hess

Wenn man so will, ist er der Vater aller Foodtrucks der Region – oder besser noch: mittlerweile ihre Mutter. Denn die Idee mit den schwäbischen Spezialitäten, allen voran Käsespätzle, geht in München und dem Umland auf den Koch Andreas Weidner zurück und auf das Jahr 2026. Seine Tochter Franziska (im Bild) hatte ihrem Vater zunächst immer wieder ausgeholfen, inzwischen aber ist sie das Herz und der Kopf dahinter. Sie gründete die Plattform „Food Trucks United“, einem Netzwerk, das strengen gastronomischen Regeln unterliegt und allen daran beteiligen Foodtrucks Reichweite bringen soll. 2024 hat sie mit 29 Jahren dafür den Gastro-Gründerpreis bekommen. Auf ihrer App kann sich jeder informieren, wo genau es gerade welche Kost von wem gibt. Bei ihr selbst sind das neben hausgemachten Käsespätzle und frisch zubereiteten Maultaschen auch immer wieder Fleischküchle, wie sie hier heißen, sowie schmackhafte Salate und frische Bowls. Selbst wer es mittags nicht rustikal und schwer, sondern frisch und leicht will, kommt am „Herr von Schwaben“ nicht vorbei. Und wer einen Tipp von ihr persönlich braucht, wo es noch besonders gut schmeckt, auch nicht. abec

Herr von Schwaben, Asklepios-Klinik Gauting oder S-Bahnhof Donnersberger Brücke, München, Öffnungszeiten unterschiedlich siehe App Food Trucks United oder Instagram: herrvonschwaben.muc.sta, Telefon: 0176/84903523.

American Burger Bar

Einmal im Monat bereitet Inhaber David Infantado sein legendäres Philly-Cheesesteak-Sandwich zu. Sebastian Gabriel

Burgerläden gibt es viele in München, auch immer mehr beliebte Ketten wie Burgermeister und Goldies drängen in die Stadt. Und trotzdem: Fragt man Foodies, wo es den besten Burger der Stadt gibt, dann fällt immer irgendwann der Name „American Burger Bar“. Der Foodtruck steht bereits seit 2013 in Unterhaching, genauer: auf dem Parkplatz des Edeka-Supermarkts am Sportpark. Schönere Orte gibt es sicherlich, leckerer wirds aber woanders kaum. Die Auswahl an Burgern ist groß, die Preise sind fair und vor allem: der Geschmack ist überragend – und dabei ist es ganz egal, ob man sich mit dem House Burger (10,50 Euro) für einen recht klassischen oder mit Hawaii Burger (11,50 Euro) samt Ananas und Teriyakisoße für eine ausgefallenere Kreation entscheidet. Eine Fahrt zum Foodtruck lohnt sich außerdem jeden ersten Montag im Monat, nur dann bietet Betreiber David Infantado nämlich sein legendäres Philly-Cheesesteak-Sandwich an. Und wer keinen Bock auf Burger hat, der sollte sich die Loaded Fries (12,50 Euro), sprich Pommes beladen mit Röstzwiebeln, Speck, Käsesauce und Guacamole, bestellen. Mehr comfort food geht nicht. jala

American Burger Bar, Am Sportpark 3 in Unterhaching, Öffnungszeiten: Dienstag bis Samstag 11 bis 19 Uhr

Tibetan Deli

Schon von weitem erkennt man, aus welcher Landesküche Pema Gyalrongs kulinarisches Angebot stammt. Catherina Hess

Momo ist nicht nur der Name einer Schildkröte aus einem Kinderbuch. Im Himalaya bezeichnet das Wort die wohl beliebteste Teigtasche Tibets – und wer einmal eine gegessen hat, versteht, warum sie auf dem Dach der Welt so verehrt wird. Das Tibetan Deli will München mit genau diesem Essen begeistern und dabei ein Stück tibetische Kultur näherbringen. Im kleinen, aber feinen Anhänger des Tibetan Deli stehen die handgemachten Momos im Mittelpunkt. Aus gutem Grund: Der Chef Pema Gyalrong stammt selbst aus Tibet, hat aber in Deutschland, wo er seit 2006 lebt, eine neue Familie gefunden und sie regelmäßig mit Momos bekocht. Diese Familie brachte den Wahlmünchner auch auf die Idee, seine Kochkunst öffentlich zu machen. 2019 legte er sich einen kleinen, aber feinen Anhänger zu, aus dem heraus er seine handgemachten und schmackhaften Teigtaschen verkauft. Traditionell, so erzählt er, würden sie in Tibet recht naturbelassen, also mit wenigen Gewürzen nur mit Fleisch gefüllt. Er bereitet sie aber auch rein vegan nur mit Gemüse zu oder in einer besonders originellen Variante mit Rapsblüten und Glasnudeln. Dazu kredenzt er selbst kreierte Chilisoßen in unterschiedlichen Schärfegraden, die man am besten testet, indem man sich von mild bis feurig vorarbeitet. Die Momos werden klassisch gedämpft, aber auch gebraten serviert – und kommen mitunter in teils knalligen Farben daher, die ganz ohne künstliche Zusatzstoffe entstehen. Ein Truck, der kulinarisches Neuland zeigt, das eigentlich uralt ist. abec

Tibetan Deli, unterschiedliche Öffnungszeiten, donnerstags aber meist in Planegg bei PSI, Behringstraße 7, Informationen unter www.foodtrucksuniteld.de oder Instagram tibetan.deli.munich, Telefon: 0157/37799711

Noniná – Churros y chocolate

Nuria Lopez (rechts) und Daniel Langmaack betreiben ihren Foodtruck seit 2024. Stephan Rumpf

Noch warm, außen knusprig, innen fluffig und – ganz wichtig – von einer ordentlichen Portion Zimt und Zucker ummantelt, so müssen Churros schmecken. Bei Noniná, dem Stand, den Nuria Lopez und Daniel Langmaack seit 2024 betreiben, bekommt man sie genau so und das für nur 1,50 Euro das Stück. Sechs Stück mit einem Schoko-Dip kriegt man für 6,60 Euro, jeder weitere Dip-Schälchen kostet 1,40 Euro – die Wahl hat man unter anderem zwischen Nutella, Dulce de leche, Pistaziencreme sowie einer veganen Haselnusscreme. Anders als man es gewohnt ist, kommen die Churros bei Noniná nicht als sternenförmige Stäbchen, sondern als Kringel daher – dem Geschmack tut das jedoch keinen Abbruch. Die Churros – das verrät schon der Namen – sind das Herz des blau-weißen Foodtrucks, der immer nur samstags am Stemmerhof steht. Daneben gibt es aber Tostadas: knuspriges Brot, belegt mit iberischem Schinken oder bestrichen mit iberischer Pastete, geriebener Tomate oder Schweineschmalz – oder auch einfach nur mit gutem spanischem Olivenöl (zwischen 2,95 und 5,95 Euro). So schmeckt Andalusien! jala

Noniná – Churros y chocolate, Pfeuerstraße 44 am Stemmerhof, Öffnungszeiten: samstags von 10 bis 18 Uhr

Yuko togo

Der Foodtruck von Yuko Ueno steht am Donnerstag immer am Stemmerhof in München. Catherina Hess

Wer an die japanische Küche denkt, denkt vermutlich an Sushi oder vielleicht noch an Ramen. Yuko Ueno will zeigen, dass ihre Heimat aber auch noch einiges mehr zu bieten hat, Streetfood zum Beispiel. Nach Vorbild der Straßenstände, die im japanischen Yatai heißen, hat sie deshalb vor drei Jahren mit ihren Foodtruck Yuko Togo gestartet. Dort bietet sie neben Yakisoba (10 Euro), japanischen Weizennudeln, gebraten mit Schweinefleisch, Gemüse und Yakisobasauce und Omusoba (12 Euro), besagten Nudeln im Omelett, auch Okonomiyaki (12 Euro) an. Dahinter verbirgt sich eine Art japanischer Pfannkuchen. Der Teig besteht neben Mehl und Eiern aus Yamwurzel und Dashi, also Fischbrühe. Dazu kommen Frühlingszwiebeln, Mini-Garnelen, Spitzkohl und gebratenes Schweinefleisch. Serviert wird das ganze von Ueno mit einer speziellen Okonomiakyisoße und japanischer Mayonnaise, als Topping kommen zudem noch Algenpulver, roter Ingwer und Bonitoflocken obendrauf. Ein Bissen und man entdeckt eine ganz neue Seite Japans: die, die nicht minimalistisch ist, sondern überbordend vor Geschmack, heiß und fettig. Dazu noch Karaage, mariniertes Hühnchen am Spieß (7 Euro), und mit Ueno eine überaus freundliche Foodtruck-Betreiberin, die sich bei allen mit einem lauten „Arigatō“ bedankt – und man möchte gleich einen Flug nach Japan buchen. jala

Yuko Togo, Pfeuerstraße 44 am Stemmerhof, Öffnungszeiten: donnerstags von 11 bis 19 Uhr. Dienstags findet man den Foodtruck außerdem in Kirchheim, mittwochs in Feldkirchen

Ois Polpette

Glutenfreie Polpette: Inhaber Max Wildgruber und seine Mutter Vicky. Catherina Hess

Wer schon einmal mit Zöliakie zu tun hatte – oder jemanden kennt, der daran leidet –, weiß: Essen gehen kann schnell zur Geduldsprobe werden. Max Wildgruber kennt das aus seinem Elternhaus. Sein Vater leidet unter der Autoimmunerkrankung, bei der schon kleinsten Menge Gluten den Darm angreifen. Festgestellt wurde das bereits vor rund 30 Jahren. Also wurde bei Wildgrubers zu Hause eben glutenfrei gekocht – und offenbar ziemlich gut. „Ich kenne es praktisch gar nicht anders“, sagt der 31-jährige Max Wildgruber, der Unternehmensführung studiert hat, unter anderem ein paar Jahre in Italien. Dort entdeckte er seine Liebe für Polpette und entwickelte später die Idee, daraus mehr zu machen. Etwas Sinnvolles, wie er sagt. Also denkt er Polpette neu, die klassischen italienischen Hackbällchen, nimmt statt Semmelbrösel für die richtige Konsistenz glutenfreie Haferflocken, interpretiert das Ganze herzhaft oder auch süß aus Milchreis, Zimt mit Kirschsauce. Produziert wird alles auf dem landwirtschaftlichen Hof in Pliening bei München, wo Wildgruber lebt. Seine Polpette, egal in welcher Variante, auch vegetarisch aus Berglinsen, sind extrem saftig, die Kombinationen, zum Beispiel mit fein-würziger Currysauce, selbst hergestelltem Red Kimchi und einem nach mehr schmeckenden Chutney aus Apfel und Chili überraschend. Sein Truck ist mittlerweile eine echte Anlaufstelle auch für Leute, bei denen Gluten kein Problem ist, die seine Polpette aber einfach lecker finden. Nebenbei setzt sich Wildgruber auf Instagram für mehr Sichtbarkeit von Zöliakie ein – einer Krankheit, die in Deutschland noch immer zu wenig bekannt ist. Essen und Aufklärung, beides serviert mit Leidenschaft. Und immer absolut glutenfrei, versteht sich. abec

Ois Polpette, unterschiedliche Öffnungszeiten, derzeit fest samstags auf dem Wochenmarkt in Fischbachau, 9 bis 12 Uhr, Badstraße 1, Informationen zu weiteren Standorten auf Instagram oispolpette, Telefon: 0151/14187343

Cat Kat Bus

Catharina Arendt (rechts) und Katja Killinger betrieben zusammen den Cat Kat Bus. Sie bieten Bowls an mit schmackhaften selbstgemachten Soßen. Robert Haas

Im Sommer 2025 schrieben Catharina „Cat“ Arendt und Katja „Kat“ Killinger Münchner Foodtruck-Geschichte: Damals erhielten sie von der Stadt eine offizielle Sondernutzungserlaubnis, der zufolge sie sich immer montags mit ihrem Cat Kat Bus auf den Josephsplatz und damit auf städtischen Grund stellen dürfen. Mit diesem Pilotprojekt will man herausfinden, inwieweit Foodtrucks öffentliche Plätze beleben können. Der Josephsplatz ist jedenfalls Montagmittag gut frequentiert, seit es dort die bunten Bowls von Cat Kat gibt. „Wir wollten etwas Gesundes und doch nichts zu Langweiliges anbieten“, erklären die zwei Foodtruckerinnen. Ihre Bowls sind nicht nur nahrhaft, sondern können vor allem wegen der verschiedenen selbstgemachten Soßen auch geschmacklich punkten. Ihre Schale können sich die Gäste nach dem Baukastenprinzip individuell zusammenstellen: erst die Basis aus Reis und Gemüse, dann Fleisch, Fisch oder Tofu, darauf Toppings wie Kräuter und Kerndln und zum Schluss eine Soße. Etwa zwischen zehn und vierzehn Euro kostet eine Portion je nach Kombination. Der Favorit unter den Kunden: Huhn mit Mango-Maracuja-Soße. smad

Cat Kat Bus, 11.15 bis 13.30 Uhr, derzeit montags auf dem Josephsplatz, dienstags am Agnes-Pockel-Bogen 1, mittwochs in der Balanstraße 73, donnerstags wechselnde Orte in Oberhaching (Keltenring 9 und Kolpingring 3)

GnocchUout

Tobi Bacher (links) und Florian Baier haben sich für Gnocchi als die Grundlage ihrer Gerichte entschieden. Claus Schunk

Gnocchi sind das perfekte Grundprodukt für einen Foodtruck, dachten sich Florian Baier und Tobias Bacher, als sie im Sommer 2024 GnocchUout gründeten. Die kleinen Kartoffelnocken bilden nämlich eine neutrale Basis, die sich vielfältig zubereiten lässt, die sättigt, ohne zu beschweren, und die sich gut im Stehen essen lässt. Auf der ständigen Karte stehen sie mit Tomatensoße, Burrata und Rucolapesto (11 Euro) sowie mit Pulled Beef, Gurken-Jalapeño-Chutney, Coleslaw, Käse und Röstzwiebeln (12 Euro). Dazu kommen saisonal wechselnde Gnocchi-Gerichte, bei denen sich Bacher als gelernter Koch kreativ austoben kann. Neuerdings ist GnocchUout jeden Montagmittag am Campus „Neue Balan“ zu finden, dienstags an der Donnersberger Brücke, mittwochs abwechselnd in Oberhaching oder am Tucherpark und donnerstags bei den Bavaria Towers. Außerdem beliefern Baier und Bacher auch die Social Tagesbar im Lehel mit ihren handgemachten Gnocchi. Die aktuellen Standorte werden laufend über Instagram sowie die App „Food Trucks United“ bekannt gegeben. smad

GnocchUout, wechselnde Standorte, 11 bis 13.30 Uhr, montags am Campus „Neue Balan“, dienstags an der Donnersberger Brücke, mittwochs abwechselnd in Oberhaching oder am Tucherpark, donnerstags bei den Bavaria Towers, aktuelle Infos über Instagram gnocchuout

Mo’s Kitchen

Mohamed Ali Baati wird von seinen Kunden einfach Mo genannt. Bei ihm gibt es ausschließlich Burger. Mo's Kitchen

Im Vergleich zu den Speisen anderer Foodtrucks haben die Burger von Mo’s Kitchen einen Nachteil: die lange Zubereitungszeit. Ein anderes Produkt anzubieten, kam für Mohamed Ali Baati, der von seinen Kunden einfach Mo genannt wird, trotzdem nicht infrage. Schließlich brachten Burger seinen Foodtruck überhaupt erst ins Rollen. Im ehemaligen Crown’s Club, wo Baati lange als DJ auflegte, fing der gelernte Koch vor fünf Jahren erstmals an, Burger fürs Partyvolk zu braten. Jetzt ist er mit seinem Foodtruck von Mittwoch bis Sonntag jeweils von mittags bis abends in der Pasinger Paul-Gerhardt-Allee 10 zu finden. Die goldene Krone aus dem Logo des Crown’s Club ziert bis heute die Front von Mo’s Kitchen. Neben Klassikern wie dem Cheeseburger (10 Euro) und „Mo’s Special Burger“ (10,50 Euro) mit irischem Weidenrind, Rinder-Bacon, Cheddar, karamellisierten Zwiebeln und Spezialsoße gibt es einen wechselnden Burger des Monats sowie jeden Sonntag verschiedene Fried Chicken Burger (je 10,50 Euro). Alle Burger von Mo’s Kitchen sind halal und werden frisch vor Ort zubereitet – das braucht nun mal seine Zeit. smad

Mo’s Kitchen, Paul-Gerhardt-Allee 10 in München, Mittwoch bis Donnerstag 12 bis 20.30 Uhr, Freitag und Samstag 12 bis 21 Uhr, Sonntag 15 bis 21 Uhr

Curry-o-City

Fabian Böhme, Gründer von „Curry-o-city“, hat ein Signature-Gericht, das „Butter Chicken“, von dessen intensivem Geschmack er überzeugt ist. Curry-o-City

Curry-o-City gab es lange, bevor die Pandemie einen regelrechten Foodtruck-Boom auslöste. Aus einer Schnapsidee heraus ist Gründer Fabian Böhme zusammen mit einem Freund vor über zehn Jahren beim Grillen und Biertrinken darauf gekommen, dass Schöpfgerichte, wie sie in der indischen Küche viel vorkommen, sowohl in Sachen Vorbereitung als auch bei der Ausgabe wie gemacht sind für einen Foodtruck-Betrieb. Am Rezept für sein Signature-Gericht Butter Chicken (11,50 Euro) hat Böhme lange gefeilt. Er besuchte auf seinen Reisen durch Indien sogar mehrere Küchen von der Street-Kitchen bis zur Sterne-Gastronomie, um seinen Kunden ein möglichst authentisches Geschmackserlebnis bieten zu können. Seine große indische Stammkundschaft könne bezeugen, verspricht Böhme, dass sein Butter Chicken intensiver schmecke als das der meisten indischen Restaurants in Deutschland. smad

Die Mittagstermine von Curry-o-City variieren je nach geraden und ungeraden Kalenderwochen. Der aktuelle Fahrplan ist auf der Website curryo.city sowie in der App „Food Trucks United“ einsehbar.