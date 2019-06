26. Juni 2019, 10:16 Uhr Polizei in München Elfjährige in Obergiesing vergewaltigt - Täter flüchtig

Die Tat ereignete sich am Dienstagnachmittag, nun sucht die Polizei nach dem Mann.

Ein elf Jahre altes Mädchen ist am späten Dienstagnachmittag in München vergewaltigt worden. Die Tat ereignete sich nach Polizeiangaben um 16.45 Uhr im Stadtteil Obergiesing "im öffentlichen Raum". Details will Ignaz Raab, der Leiter des für Sexualdelikte zuständigen Kriminalkommissariats 15, am Mittag bekannt geben. Der Täter konnte zunächst entkommen. Nach ihm wird laut Polizei zur Stunde intensiv gefahndet.