Ein 29-jähriger Münchner hat seine Mutter aus bislang ungeklärten Gründen in ihrer Wohnung niedergestochen, anschließend die Polizei gerufen und sich widerstandslos festnehmen lassen. Der arbeitslose Mann, der wegen Dutzender Fälle von Drogen- und anderen Delikten in Zusammenhang mit Alkohol polizeibekannt ist, stieß in der Wohnung in der Wallbergstraße in Obergiesing einmal mit einem Küchenmesser zu.

Das 53-jährige Opfer musste notoperiert werden, der Zustand der Frau ist nach Angaben der Polizei allerdings stabil. Gegen den mutmaßlichen Täter wurde ein Ermittlungsverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung eingeleitet, der zuständige Richter erließ nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Haftbefehl gegen den 29-Jährigen. Bislang sei nicht bekannt, weshalb der Mann auf seine Mutter eingestochen hat, teilte die Polizei mit. Der 29-Jährige ist in der Wohnung der Mutter gemeldet.