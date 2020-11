Von Dominik Hutter

Am Wochenende vor dem zweiten Corona-Lockdown haben sich erneut mehrere Münchner wegen Verstößen gegen die Infektionsregeln Anzeigen, Platzverweise und Verwarnungen eingefangen. Bei Kontrollen in der Fußgängerzone am Samstag fielen der Polizei mehr als 600 Passanten auf, die es mit der Maskenpflicht oder den Kontaktbeschränkungen nicht so genau nahmen.

Wie die Polizei darauf reagiert, so Sprecher Florian Hirschauer, hängt vor allem vom Verhalten des Kontrollierten und möglichen ähnlichen Verstößen in der Vergangenheit ab. Eine mündliche Ermahnung ist die erste Stufe. Die Beamten sprachen bei ihren Streifen aber auch 180 Platzverweise aus und erstatteten 45 Anzeigen.

Bereits am Freitag löste die Polizei eine illegale Party in einem Bistro in der Grünwalder Straße in Obergiesing auf, an der etwa 100 Gäste teilgenommen hatte. Gefeiert wurde der erste Geburtstag eines Kindes. Die durch mehrere Anrufe alarmierten Beamten ließen das Lokal räumen, der Wirt und der Party-Veranstalter erhielten eine Anzeige.