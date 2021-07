Der Bau einer Fuß- und Radwegbrücke am Giesinger Berg - zwischen Heilig-Kreuz-Kirche und Lutherkirche - verlangt den Anhängern des Projekts einiges an Geduld ab. Eine endgültige Entscheidung haben die Stadträte am Dienstag in der Sitzung des Bauausschusses mindestens um ein Jahr verschoben.

Die Diskussion darüber fußt ursprünglich auf einem von K+P-Architekten bereits vor Jahren vorgelegten Konzept. Ergänzend war in der Folge das Baureferat mit einer Teststudie beauftragt worden.

Bei dem Vergleich der zwei Entwürfe habe sich gezeigt, so das Baureferat, dass denkmalschutz- und naturschutzrechtliche Belange bei dem Vorhaben in starker Konkurrenz zueinander stehen. Eine klare Empfehlung zu Gunsten des einen oder anderen Entwurfskonzeptes könne daher kaum gegeben werden.

Das Baureferat schlug deshalb vor, fünf Planungsteams auszuwählen, die bis Mitte 2022 entsprechende Lösungsvorschläge erarbeiten sollen. Dieser Empfehlung sind die Stadträte in ihrem Beschluss einstimmig gefolgt.