Die ÖDP wird mit ihrem Landesvorsitzenden Tobias Ruff als Oberbürgermeister-Kandidat in die Kommunalwahl 2026 gehen. Der Münchner Stadtrat erhielt bei der Aufstellungsversammlung am Dienstagabend als einziger Bewerber 100 Prozent der Stimmen. Er will mit seiner Partei „konsequent, aber nicht radikal“ Politik machen. Für seine Kandidatur sieht er ein Alleinstellungsmerkmal: die Kritik am Wachstum der Stadt. „München braucht eine Pause“, sagte er am Tag nach seiner Aufstellung.