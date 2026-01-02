Der Seher Teiresias, so erzählt der römische Dichter Ovid, sah eines Tages zwei im Liebestaumel umschlungene Schlangen. Das brachte ihn in Rage, Männer sind manchmal so. Er schlug auf eines der Tiere ein, verletzte es und wurde daraufhin in eine Frau verwandelt. Vermutlich hatten bei der Geschlechtsumwandlung die Götter ihre Finger im Spiel, die einschlägige Chirurgie war damals nicht so weit. Was aber viele Münchner, selbst promovierte Taxifahrer nicht wissen: Der Teiresias-Mythos führt kerzengerade ins heutige München, obwohl die Stadt zu Zeiten Ovids noch gar nicht existierte, weil die Römer lieber Augsburg gründeten – eine krasse Fehlentscheidung.
Reine Männer-RundeOB-Kandidaten für München: Wie die Teilnehmerliste einer Vatertags-Zechtour
Lesezeit: 2 Min.
Wenn München im März den neuen Oberbürgermeister wählt, vermisst man Frauen auf der Kandidatenliste. Ausgerechnet die CSU macht eine rühmliche Ausnahme.
Glosse von Wolfgang Görl
