Für unseren Liveblog verwenden wir neben eigenen Recherchen Material der Nachrichtenagentur dpa.
Wichtige Updates
Die Wahllokale sind geöffnet
So funktioniert die Stichwahl
Grundsätzlich gilt: Wer am 8. März wahlberechtigt war, ist das auch am 22. März. Wer allerdings in der Zwischenzeit aus München weggezogen ist, verliert seine Wahlberechtigung. Und wer in den vergangenen zwei Wochen 18 Jahre alt geworden ist, darf bei der Stichwahl noch nicht mitmachen, teilte das KVR mit.
Viele Münchnerinnen und Münchner haben sich auch diesmal für die Briefwahl entschieden. Wer seine Unterlagen noch nicht abgeschickt hat, kann am Sonntag den Umschlag noch in die Behördenbriefkästen am Kreisverwaltungsreferat oder am Rathaus einwerfen. Zudem gibt es "Sonderabgabestellen", die das Wahlamt im Internet veröffentlicht.
Weitere Dinge, die Sie zur Stichwahl wissen müssen, hat mein Kollege Sebastian Krass hier notiert:
Viele Münchnerinnen und Münchner haben sich auch diesmal für die Briefwahl entschieden. Wer seine Unterlagen noch nicht abgeschickt hat, kann am Sonntag den Umschlag noch in die Behördenbriefkästen am Kreisverwaltungsreferat oder am Rathaus einwerfen. Zudem gibt es "Sonderabgabestellen", die das Wahlamt im Internet veröffentlicht.
Weitere Dinge, die Sie zur Stichwahl wissen müssen, hat mein Kollege Sebastian Krass hier notiert:
Die Wahllokale sind geöffnet
Die 686 Wahlräume an 240 Orten in der Stadt sind nun geöffnet. Bis 18 Uhr können die Münchnerinnen und Münchner abstimmen, wer ihr Oberbürgermeister werden soll. Im Gegensatz zur Wahl vor zwei Wochen ist der Stimmzettel nun deutlich übersichtlicher. Es gibt nur einen Wahlzettel mit lediglich zwei Namen. Panaschieren und Kumulieren ist also diesmal nicht möglich.
In welchem Wahllokal Sie wählen dürfen, steht oben rechts auf der Wahlbenachrichtigung, die Sie für die Kommunalwahl am 8. März erhalten haben. Falls Sie diese verloren oder weggeworfen haben, können Sie trotzdem abstimmen. Wo sich Ihr Wahllokal befindet, lässt sich auch online herausfinden. Wer keine Wahlberechtigung mehr hat, kann Personalausweis oder Reisepass im Wahllokal vorzeigen.
In welchem Wahllokal Sie wählen dürfen, steht oben rechts auf der Wahlbenachrichtigung, die Sie für die Kommunalwahl am 8. März erhalten haben. Falls Sie diese verloren oder weggeworfen haben, können Sie trotzdem abstimmen. Wo sich Ihr Wahllokal befindet, lässt sich auch online herausfinden. Wer keine Wahlberechtigung mehr hat, kann Personalausweis oder Reisepass im Wahllokal vorzeigen.
Warum in München eine ganz besondere Wahl stattfindet
Die Konstellation bei der Stichwahl in München sei ungewöhnlich, sagt Ursula Münch, Professorin für Politikwissenschaft und Direktorin der Akademie für Politische Bildung in Tutzing: Rot tritt gegen Grün an, das gebe es bei einer Stichwahl nicht oft. Der eine Kandidat ist Amtsinhaber, der andere sein Stellvertreter. Der eine ist 67 Jahre alt, der andere fast halb so alt. "Ich würde schon sagen, dass in München eine besondere Wahl stattfindet, für die sich auch die ganze Republik zumindest kurzzeitig interessiert", sagt Ursula Münch.
Lesen Sie hier das ganze Interview, das Ressortleiterin Ulrike Heidenreich mit der Politikwissenschaftlerin kurz vor der Wahl geführt hat:
Willkommen beim Liveticker zur OB-Stichwahl
Guten Morgen an diesem zweiten Wahlsonntag innerhalb von zwei Wochen. Am 8. März haben die Münchnerinnen und Münchner einen neuen Stadtrat und neue Bezirksausschüsse gewählt, doch die endgültige Entscheidung, wer künftig als Oberbürgermeister die Stadt regiert, fällt erst heute. Denn keiner der zwölf OB-Kandidaten schaffte im ersten Wahlgang eine absolute Mehrheit. Zur Wahl stehen nun nur noch zwei Kandidaten:
- Dieter Reiter von der SPD ist seit zwölf Jahren als Oberbürgermeister im Amt. Reiter erhielt bei der OB-Wahl vor zwei Wochen 35,6 Prozent der Stimmen und lag damit in Führung. Das Ergebnis fiel jedoch, nicht zuletzt wohl wegen der Affäre um Nebentätigkeiten beim FC Bayern, deutlich schlechter aus als bei der vergangenen Wahl im Jahr 2020.
- Dominik Krause von den Grünen ist seit 2023 Zweiter Bürgermeister der Stadt. Krause bekam vor zwei Wochen 29,5 Prozent der Stimmen und ließ damit den dritten aussichtsreichen Kandidaten, Clemens Baumgärtner von der CSU, überraschend klar hinter sich.
Aufgerufen zur Wahl sind 1,1 Millionen Münchnerinnen und Münchner. Für alle, die nicht schon per Briefwahl abgestimmt haben, öffnen um 8 Uhr die Wahllokale.