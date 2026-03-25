Krause kündigt Koalitionsverhandlungen bereits ab Montag an

Nach seinem Wahlsieg will Münchens neuer Oberbürgermeister Dominik Krause (Grüne) direkt in die Koalitionsverhandlungen starten. „Die Koalitionsverhandlungen haben natürlich jetzt gewartet, bis die Stichwahl war, und ab morgen laufen die Vorbereitungen für die Sondierungen“, sagte er der Deutschen Presse-Agentur am Wahlabend. „Wir werden mit allen demokratischen Parteien sprechen. Als Erstes mit unserem Koalitionspartner von der SPD.“



Unterdessen hat sich auch der gescheiterte OB-Kandidat der CSU, Clemens Baumgärtner, zu Wort gemeldet und sich für ein grün-schwarzes Bündnis im Rathaus ausgesprochen. Er sagte der SZ bezogen auf die Stadtratswahl vor zwei Wochen: Der Wähler wolle, dass Grün und Schwarz die Stadt regierten. Und er wäre dabei, daran lässt Baumgärtner keinen Zweifel. „Ich stehe für die Veränderung.“ Wenn die Grünen es damit auch ernst meinten, ließen sich Kompromisse finden, sagt Baumgärtner. Mit den Grünen wären „Versuche“, politisch etwas neu anzugehen und auszuprobieren, eher möglich als mit der SPD, meint er.



Wie sich die weiteren Parteien im Stadtrat zum Wahlsieg Krauses verhalten und wer für eine Koalition mit den Grünen zur Verfügung steht, lesen Sie hier:



