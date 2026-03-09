Dass es eine Stichwahl geben wird um das Amt des Münchner Oberbürgermeisters, steht seit Sonntagabend fest. Nachdem keiner der insgesamt 13 Bewerber (zwölf Männer und eine Frau) im ersten Wahlgang die absolute Mehrheit der Stimmen bekommen hat, müssen die Münchnerinnen und Münchner nun am 22. März entscheiden, wer in den kommenden sechs Jahren ihr Stadtoberhaupt sein soll. In der Stichwahl haben sie aber nur noch die Wahl zwischen zwei Kandidaten: Dieter Reiter (SPD) und Dominik Krause (Grüne).

Mit 35,6 beziehungsweise 29,5 Prozent haben Reiter, 67, und Krause, 35, die beiden besten Resultate des ersten Wahlgangs erzielt. Dieses vorläufige Ergebnis vom Sonntagabend muss der Wahlausschuss am Dienstagmorgen formal noch bestätigen. Die öffentliche Sitzung im Kreisverwaltungsreferat (KVR) beginnt um 8 Uhr. Unmittelbar danach werden alle weiteren Maßnahmen für die Stichwahl eingeleitet.

Eine separate Wahlbenachrichtigung der knapp 1,1 Millionen Wahlberechtigten erfolgt allerdings nicht mehr.

Wer am 22. März seine Stimme in einem Wahllokal abgeben möchte, kann das mit der ursprünglichen Wahlbenachrichtigung tun, die den hiesigen Haushalten in der ersten Februar-Hälfte zugegangen sein sollte. Wer diese Benachrichtigung weggeworfen hat oder sie nicht mehr findet, kann trotzdem abstimmen, braucht im Wahllokal dann aber seinen Personalausweis, um sich auszuweisen.

Briefwahlunterlagen für eine mögliche Stichwahl hatte man bereits mitsamt den Briefwahlunterlagen für die OB-, Stadtrats- und Bezirksausschusswahlen beantragen können. Wer das vorsorglich getan hatte, muss jetzt im Grunde genommen nichts mehr tun, außer zu warten, dass die Unterlagen im Briefkasten landen. Der Versand beginnt am Dienstagvormittag.

Diejenigen, die sich erst jetzt dazu entschließen, bei der Stichwahl per Brief abzustimmen, können die Unterlagen von Dienstag an online bestellen, auf der Webseite www.briefwahl-muenchen.de. Es ist allerdings auch möglich, sich die Briefwahlunterlagen zu den üblichen Öffnungszeiten im KVR in der Ruppertstraße 11 oder einer der fünf Bezirksinspektionen ausstellen zu lassen. Diese befinden sich in der Hanauer Straße 56 (Nord), Friedenstraße 40 (Ost), Landsberger Straße 486 (West) und Implerstraße 11 (Süd) sowie im Tal 31 (Mitte).

Dort kann man auch die Unterlagen für Familienangehörige oder Nachbarn mitnehmen, sofern man eine entsprechende Vollmacht vorlegen kann. Diese muss Namen, Adresse und Geburtsdatum des Abholenden sowie Namen, Adresse, Geburtsdatum und Unterschrift des Vollmachtgebenden enthalten.

Für weitere Fragen kann das Wahlamt unter der Mail-Anschrift wahlamt.kvr@muenchen.de kontaktiert werde. Außerdem ist eine Wahl-Hotline eingerichtet: Die Telefonnummer 089/233-96233 ist von Montag bis Donnerstag am Vormittag von 8 bis 12 Uhr und nachmittags von 13 bis 16 Uhr zu erreichen; am Freitag durchgehend von 8 bis 15 Uhr.