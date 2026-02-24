Darf ein Oberbürgermeister unzufrieden sein mit Gerichtsentscheidungen? Ja, natürlich. Darf er sie für falsch halten? Na klar. Darf er das auch öffentlich sagen? Ja, selbstverständlich. Aber wichtig bei all dem ist, Form und Stil mitzubedenken.
MeinungGerichtsentscheid zum TempolimitMünchens OB geht auf Kollisionskurs
Kommentar von Sebastian Krass
Lesezeit: 2 Min.
Dieter Reiter muss die Tempo-30-Schilder am Mittleren Ring wieder montieren lassen. Das gefällt ihm gar nicht – und das sagt er deutlich. Dabei aber schießt er übers Ziel hinaus.
Bilanz vor der Wahl:81 Versprechen für München – was hat Grün-Rot wirklich geschafft?
Sechs Jahre lang hat die SZ überprüft, was aus dem Koalitionsvertrag eingelöst wurde – von Wohnen, über Radfahren bis Kitas. Die große Bilanz im interaktiven München-Tracker.
