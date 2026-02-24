Zum Hauptinhalt springen

MeinungGerichtsentscheid zum TempolimitMünchens OB geht auf Kollisionskurs

Portrait undefined Sebastian Krass

Kommentar von Sebastian Krass

Lesezeit: 2 Min.

Dieter Reiter findet die Entscheidung des Gerichts unverständlich. (Archivbild)
Dieter Reiter findet die Entscheidung des Gerichts unverständlich. (Archivbild) (Foto: Catherina Hess)

Dieter Reiter muss die Tempo-30-Schilder am Mittleren Ring wieder montieren lassen. Das gefällt ihm gar nicht – und das sagt er deutlich. Dabei aber schießt er übers Ziel hinaus.

Darf ein Oberbürgermeister unzufrieden sein mit Gerichtsentscheidungen? Ja, natürlich. Darf er sie für falsch halten? Na klar. Darf er das auch öffentlich sagen? Ja, selbstverständlich. Aber wichtig bei all dem ist, Form und Stil mitzubedenken.

Zur SZ-Startseite

Bilanz vor der Wahl
:81 Versprechen für München – was hat Grün-Rot wirklich geschafft?

Sechs Jahre lang hat die SZ überprüft, was aus dem Koalitionsvertrag eingelöst wurde – von Wohnen, über Radfahren bis Kitas. Die große Bilanz im interaktiven München-Tracker.

Von SZ-Autorinnen und -Autoren

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Exklusive Gutscheine für SZ-Abonnenten:

Zur SZ-Startseite