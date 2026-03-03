Im Fußball wird Zeitspiel vom Schiedsrichter in der Regel mit einer gelben Karte geahndet, einer Verwarnung. Als bekennender Fußball-Fan müsste Münchens Oberbürgermeister Dieter Reiter das wissen. Trotzdem hält er sich deutlich zurück, wenn es um seine kürzlich verkündete Berufung in Gremien des FC Bayern München geht: Im Verein sitzt er neuerdings dem Verwaltungsbeirat vor, dadurch rückt er auch in den Aufsichtsrat der AG.
MeinungDieter Reiters neuer Posten beim FC BayernWarum Münchens Oberbürgermeister Farbe bekennen sollte
Kommentar von Joachim Mölter
Lesezeit: 2 Min.
Dieter Reiters Zurückhaltung um seinen Posten im Aufsichtsrat des FC Bayern sorgt für Spekulationen. In der Vollversammlung des Stadtrates sollte er, wenige Tage vor der Kommunalwahl, nun klare Worte finden.
