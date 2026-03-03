Im Fußball wird Zeitspiel vom Schiedsrichter in der Regel mit einer gelben Karte geahndet, einer Verwarnung. Als bekennender Fußball-Fan müsste Münchens Oberbürgermeister Dieter Reiter das wissen. Trotzdem hält er sich deutlich zurück, wenn es um seine kürzlich verkündete Berufung in Gremien des FC Bayern München geht: Im Verein sitzt er neuerdings dem Verwaltungsbeirat vor, dadurch rückt er auch in den Aufsichtsrat der AG.