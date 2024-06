Von Heiner Effern, Joachim Mölter, Thomas Balbierer, Roman Deininger

Der Ingolstädter Oberbürgermeister Christian Scharpf (SPD) steht unmittelbar vor einem spektakulären Wechsel: Der 52 Jahre alte Jurist soll und will ins Münchner Rathaus umziehen und Referent für Arbeit und Wirtschaft werden. Oder, wie die Berufsbezeichnung in der Stadt mit dem größten Volksfest der Welt auch gerne genannt wird: Wiesn-Chef. Nach Informationen der SZ hat sich der Ingolstädter OB am Montag der SPD-Fraktion in München bereits vorgestellt; nach dem erwarteten positiven Ergebnis sollte die Personalie rasch bekannt gegeben werden.