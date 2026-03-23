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Münchens neuer OB im InterviewWas Dominik Krause vorhat – „Mir ist wichtig, dass wir schneller vorankommen“

Lesezeit: 6 Min.

„Mein Verständnis des Oberbürgermeister-Amtes ist es, gemeinsame Politik mit dem Stadtrat zu machen“: Dominik Krause, 35, im Interview am Stichwahlabend. Er will sich in seinem Politikstil von seinem Vorgänger Dieter Reiter, 67, absetzen.
„Mein Verständnis des Oberbürgermeister-Amtes ist es, gemeinsame Politik mit dem Stadtrat zu machen“: Dominik Krause, 35, im Interview am Stichwahlabend. Er will sich in seinem Politikstil von seinem Vorgänger Dieter Reiter, 67, absetzen. Catherina Hess

Mehr Engagement beim Wohnungsbau, weniger Partei-Hickhack: Wie Dominik Krause der Aufbruchstimmung, die er im Wahlkampf erlebte, gerecht werden will, welche Städte er als Vorbild sieht und ob er auch als Oberbürgermeister auf einen Dienstwagen verzichten wird.

Interview von Heiner Effern und Sebastian Krass

Es ist 22 Uhr am Wahlabend, als die SZ Dominik Krause von den feiernden Grünen in der Muffathalle loseisen kann. Seine Mitarbeiter führen durch den Backstage-Bereich in einen kleinen Raum mit zwei Sofas. Nun, da sich der erste Trubel etwas gelegt hat, macht sich Krause ein kleines Helles auf und ist bereit für das erste große Gespräch als gewählter Oberbürgermeister.

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