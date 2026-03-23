Es ist 22 Uhr am Wahlabend, als die SZ Dominik Krause von den feiernden Grünen in der Muffathalle loseisen kann. Seine Mitarbeiter führen durch den Backstage-Bereich in einen kleinen Raum mit zwei Sofas. Nun, da sich der erste Trubel etwas gelegt hat, macht sich Krause ein kleines Helles auf und ist bereit für das erste große Gespräch als gewählter Oberbürgermeister.