Für einen Münchner ist der „Tag der Arbeit“ in diesem Jahr ein ganz besonders aufregender Feiertag: den neuen Oberbürgermeister Dominik Krause (Grüne). Nicht weil er frei hat und bei strahlendem Sonnenschein endlich mal wieder an der Isar feiern kann, sondern weil er an diesem Tag eine besonders intensive Arbeit aufnimmt. Das dürfte sich aber für ihn dennoch wie ein Feiertag anfühlen: Am 1. Mai beginnt seine erste Amtszeit.
Amtsantritt von Dominik KrauseWas Münchens neuer Oberbürgermeister dringend anpacken muss
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Wohnungen bauen, die Verkehrswende beschleunigen, klimaresilient werden – auf Dominik Krause kommen enorme Aufgaben zu. Und alle Pläne stehen unter einem großen Vorbehalt.
Von Heiner Effern und Anna Hoben
Wohnungsnot in München:Zahl der neuen Wohnungen bricht dramatisch ein
Die Zahl der Fertigstellungen fällt deutlich – und liegt zudem klar unter der Zielmarke der Stadt. Die Opposition spricht von einer „Katastrophe“, die Stadtregierung verweist auf schwierige Bedingungen – und einen anderen Schuldigen.
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