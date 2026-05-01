Für einen Münchner ist der „Tag der Arbeit“ in diesem Jahr ein ganz besonders aufregender Feiertag: den neuen Oberbürgermeister Dominik Krause (Grüne). Nicht weil er frei hat und bei strahlendem Sonnenschein endlich mal wieder an der Isar feiern kann, sondern weil er an diesem Tag eine besonders intensive Arbeit aufnimmt. Das dürfte sich aber für ihn dennoch wie ein Feiertag anfühlen: Am 1. Mai beginnt seine erste Amtszeit.