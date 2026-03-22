Der neue Oberbürgermeister von München will heiraten. Allerdings gibt es da ein kleines Problem, das jetzt sogar noch größer werden dürfte. Der Grünen-Politiker Dominik Krause und sein Partner Sebastian Müller, von Beruf Hausarzt, haben im Alltagsstress bisher keine Zeit dafür gefunden. Nach diesem Stichwahl-Sonntag müssen sie nun klären, wann und wie sich eine Hochzeit im Terminkalender eines frisch gewählten Oberbürgermeisters unterbringen lässt. Gut möglich, dass die Verlobungszeit in diesem Sommer auf drei Jahre anwächst.
Dominik Krause siegt in StichwahlDas ist Münchens erster grüner Oberbürgermeister
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Dominik Krause ist erst 35 Jahre alt – und hat es gegen alle Erwartungen geschafft, den bekannten Amtsinhaber Dieter Reiter aus dem Rathaus zu drängen. Wer ist der Mann, der in wenigen Jahren zum mächtigsten Mann der Stadt aufgestiegen ist?
Von Heiner Effern
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Stichwahl in München:Krause gewinnt Stichwahl und wird neuer Oberbürgermeister in München
Sein Konkurrent Dieter Reiter gratuliert ihm und kündigt zugleich seinen Rückzug aus der Politik an. Bei der Wahlparty der Grünen gibt es kein Halten mehr. Alle Entwicklungen im Liveticker.
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