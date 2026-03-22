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Dominik Krause siegt in StichwahlDas ist Münchens erster grüner Oberbürgermeister

Lesezeit: 3 Min.

Dominik Krause gewinnt die OB-Wahl in München.
Dominik Krause gewinnt die OB-Wahl in München. Sven Hoppe/dpa

Dominik Krause ist erst 35 Jahre alt – und hat es gegen alle Erwartungen geschafft, den bekannten Amtsinhaber Dieter Reiter aus dem Rathaus zu drängen. Wer ist der Mann, der in wenigen Jahren zum mächtigsten Mann der Stadt aufgestiegen ist?

Von Heiner Effern

Der neue Oberbürgermeister von München will heiraten. Allerdings gibt es da ein kleines Problem, das jetzt sogar noch größer werden dürfte. Der Grünen-Politiker Dominik Krause und sein Partner Sebastian Müller, von Beruf Hausarzt, haben im Alltagsstress bisher keine Zeit dafür gefunden. Nach diesem Stichwahl-Sonntag müssen sie nun klären, wann und wie sich eine Hochzeit im Terminkalender eines frisch gewählten Oberbürgermeisters unterbringen lässt. Gut möglich, dass die Verlobungszeit in diesem Sommer auf drei Jahre anwächst.

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