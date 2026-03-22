Der neue Oberbürgermeister von München will heiraten. Allerdings gibt es da ein kleines Problem, das jetzt sogar noch größer werden dürfte. Der Grünen-Politiker Dominik Krause und sein Partner Sebastian Müller, von Beruf Hausarzt, haben im Alltagsstress bisher keine Zeit dafür gefunden. Nach diesem Stichwahl-Sonntag müssen sie nun klären, wann und wie sich eine Hochzeit im Terminkalender eines frisch gewählten Oberbürgermeisters unterbringen lässt. Gut möglich, dass die Verlobungszeit in diesem Sommer auf drei Jahre anwächst.