In der zweiten Hälfte seiner zweiten Amtszeit hat sich der Oberbürgermeister noch einmal neu erfunden. Er nennt sich „dieter_reiter_089“ und verkündet seither seine politischen Botschaften und Entscheidungen fast jeden Tag in einem kurzen Video. Dieter Reiter (SPD) ist nun ein leidenschaftlicher Instagrammer. Fast 63 000 Menschen folgen ihm dort, Stand Ende Februar. Das Medium ist der perfekte Kanal für seinen ganz eigenen Regierungsstil, den er in seiner zweiten Amtszeit weiterentwickelt hat.
Kommunalwahl in MünchenEin Oberbürgermeister erfindet sich neu
Lesezeit: 7 Min.
Dieter Reiter, 67, ist seit zwölf Jahren Oberbürgermeister von München. Nun stellt er sich ein drittes Mal zur Wahl. Über seinen ganz eigenen Regierungsstil und die Frage, ob dem SPD-Politiker der Rathausjob eigentlich noch Spaß macht.
Von Heiner Effern und Anna Hoben
