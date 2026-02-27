Zum Hauptinhalt springen

Kommunalwahl in MünchenEin Oberbürgermeister erfindet sich neu

Lesezeit: 7 Min.

Zugeknöpft? Dieter Reiter (SPD) stellte sich im Februar im SZ-Studio für die Fotoserie  „Sagen Sie jetzt nichts“ vor die Kamera.
Zugeknöpft? Dieter Reiter (SPD) stellte sich im Februar im SZ-Studio für die Fotoserie  „Sagen Sie jetzt nichts“ vor die Kamera. (Foto: Johannes Simon)

Dieter Reiter, 67, ist seit zwölf Jahren Oberbürgermeister von München. Nun stellt er sich ein drittes Mal zur Wahl. Über seinen ganz eigenen Regierungsstil und die Frage, ob dem SPD-Politiker der Rathausjob eigentlich noch Spaß macht.

Von Heiner Effern und Anna Hoben

In der zweiten Hälfte seiner zweiten Amtszeit hat sich der Oberbürgermeister noch einmal neu erfunden. Er nennt sich „dieter_reiter_089“ und verkündet seither seine politischen Botschaften und Entscheidungen fast jeden Tag in einem kurzen Video. Dieter Reiter (SPD) ist nun ein leidenschaftlicher Instagrammer. Fast 63 000 Menschen folgen ihm dort, Stand Ende Februar. Das Medium ist der perfekte Kanal für seinen ganz eigenen Regierungsstil, den er in seiner zweiten Amtszeit weiterentwickelt hat.

Zur SZ-Startseite

OB-Kandidaten im Foto-Interview
:Sagen Sie jetzt nichts, die Herren!

Die SZ hat die Münchner OB-Kandidaten der drei größten Parteien zum Interview ohne Worte gebeten: Welche zarte Seite Clemens Baumgärtner offenbart, warum Dominik Krause zum Bohrer greift und welche Sportart Dieter Reiter liebt (außer Fußball).

SZ PlusFotos: Johannes Simon

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Exklusive Gutscheine für SZ-Abonnenten:

Zur SZ-Startseite