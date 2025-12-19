Frühjahr 2032, kurz vor der Kommunalwahl: Münchens Oberbürgermeister Clemens Baumgärtner blickt auf eine erfolgreiche erste Amtszeit zurück. Man habe den Münchnerinnen und Münchnern das zurückgegeben, was sie wirklich brauchen, nämlich Parkplätze, so sein Resümee. Nachdem die Münchner CSU dank der Autofahrer als Kernzielgruppe die Wahl am 8. März 2026 gewonnen hatte, hatte sie sich kurz darauf von der Landespartei abgespalten und in „Pferdestärkenunion“ (PSU) umbenannt.

Danach hatte sie in Rekordzeit alle Gehwege der Stadt in Parkplätze umgewidmet, eine Tiefgarage unter dem Viktualienmarkt bauen lassen und unter dem Motto „Altstadt für alle Autofahrer“ eine komplette Neuausrichtung der Münchner Verkehrspolitik durchgesetzt.

Mit Schrecken erinnern sich die Münchner daran, dass die grün-rote Koalition die Stadt mit „Luxusradwegen“ – und zwar ausschließlich damit – an den Rand des Ruins gebracht hatte. Ein damaliger Beschluss zu einer Verkehrsberuhigung in der Altstadt hätte beinahe zur Schließung sämtlicher Läden und Wirtshäuser geführt. Erste Amtshandlungen des neuen Oberbürgermeisters waren die Beseitigung der grün-roten Luxusradwege, die als „No-go-Areas“ überaus unbeliebt waren, sowie die Einstellung sämtlicher Bauarbeiten für die Tram-Westtangente, die insbesondere in Laim zu Chaos und Verfall geführt hatten.

Rasch folgte dieEinführung von Tempo 100 auf dem Mittleren Ring

„Wir haben gerade noch Verhältnisse wie in der Bronx verhindern können“, so Baumgärtner, der bei seiner ersten Wahl aus dem Stand 89 Prozent der Stimmen gewann. Seine Fraktion schaffte eine absolute Mehrheit im Stadtrat, woraufhin sich der abgewählte OB Dieter Reiter, vormals SPD, der PSU anschloss. Er habe immer gesagt, er sei ein Autofreund, begründete Reiter seinen Wechsel.

Die PSU setzte im Formel-1-Tempo einen städtischen Highway auf der Fürstenrieder Straße durch, flankiert von Triplex-Parkplätzen am Straßenrand, die dortigen Geschäfte richteten Drive-in-Schalter ein, unter anderem bietet seither ein traditioneller Münchner Sanitärbetrieb „Kloschüsseln to go“ an. Auch das Ende der unsäglichen Tempo-30-Regelung an der Landshuter Allee kam schnell, nur wenig später folgte die Einführung von Tempo 100 auf dem Mittleren Ring. Das sei schließlich eine Bundesstraße, hieß es aus der PSU: Wer Bürger ausbremse, bremse den Fortschritt.

Der Münchner Wirtschaft hatte die PSU ebenfalls zum Aufschwung verholfen und sich trotz erbitterten Widerstands fortschrittsfeindlicher Gewerkschafter erfolgreich beim Landesgesetzgeber für eine komplette Aufhebung des Ladenschlussgesetzes eingesetzt. Grün-Rot hatte nur vier lange Shoppingnächte bis Mitternacht erlaubt, ein Unding, wie die PSU fand. Nun könne jeder, der an einem Mittwochabend um 23.17 Uhr neue Socken brauche, sich spontan welche holen und müsse diese nicht mühsam bei Amazon bestellen.

Als Dank an die in Bayern regierende, nach wie vor befreundete CSU änderte die Stadt ihr Wappen, seither wird das Münchner Kindl von einer 2025 in München entdeckten fleischfressenden Pflanze umrankt. Aus der Staatskanzlei hieß es: Dass sogar bayerische Pflanzen Fleisch bevorzugten, zeige doch, was für ein grüner ideologischer Blödsinn es sei, darauf zu verzichten.