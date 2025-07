Der Mann der Stunde, zumindest für den Nachmittag, war kein Headliner. Nicht einmal ein B-Stage-Star. Es war der DJ, der die Pausen füllen sollte. Als das Gras beim Oben-Ohne-Festival auf dem Königsplatz vom Dauerregen teils so durchnässt war, dass erste Bodenplatten angekarrt wurden, hatte der DJ der kleineren, zweiten Bühne die grandiose Idee, Natasha Bedingfield zu spielen. „Unwritten“. Wer in den 2000er-Jahren aufwuchs, kennt den Song. Wer in den 2020er-Jahren mit Tiktok groß geworden ist auch. Vor allem aber gibt es da die grandiose Zeile: „Feel the rain on your skin“, die diesen Tag einfach sehr gut beschreibt.

20 000 Menschen sind am Samstagnachmittag beim großen Musikfestival der Kreisjugendringe München, Stadt und Land. 250 Ehrenamtliche sind im Einsatz, für die es zum Schluss auch ordentlich Applaus gibt. Das zumindest sind die Rahmendaten, die die Moderatoren – ausgeliehen von BR Puls – am Ende des Abends verkünden. Nur: Wie war dieses sehr nasse, kalte Oben-Ohne-Festival?

Instagram Die SZ-Redaktion hat diesen Artikel mit einem Inhalt von Instagram angereichert Um Ihre Daten zu schützen, wurde er nicht ohne Ihre Zustimmung geladen. Inhalt jetzt laden Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Instagram angezeigt werden. Damit werden personenbezogene Daten an den Betreiber des Portals zur Nutzungsanalyse übermittelt. Mehr Informationen und eine Widerrufsmöglichkeit finden Sie unter sz.de/datenschutz.

These eins: Dieser Tag ist ein Reinfall. Der eine Tag, an dem auf dem Königsplatz sehr gute Künstler für verdammt wenig Geld auftreten, fällt ins Wasser. Das nimmt die Freude. Und die Lust auf Musik. Wenn man sich am Samstag in Cafés in der Maxvorstadt umschaut, sieht man erstaunlich viele Festivalbändchen an den Armgelenken.

These zwei: Dieser Tag ist großartig. Das Line-up ist für die Festivalgröße – wie bereits in den vergangenen Jahren – überragend. Mit Zsa Zsa und Jassin sind die da, die ziemlich sicher in Zukunft ganze Hallen füllen werden. Und mit Edwin Rosen und Levin Liam diejenigen, die es jetzt schon tun. Wermutstropfen: Vorne vor der Bühne ist ein bisschen zu viel Platz. Crowd-Control, klar. Aber da ist so viel Lücke, dass die Künstler Fragen stellen. Das bisschen Matsch hingegen? Iwo. Selbst der Regen weicht zum Abend der Musik.

Und was stimmt nun? Beides. Klar, gibt es nur ein Thema an diesem Tag: das Wetter. Aber wer ihm trotzt, hat immer noch Spaß. Zsa Zsa, die ihrem Ruhm erst ihrer Rolle bei den „Wilden Hühnern“ und jetzt Zeilen wie „Zehn Bad Bunnies auf nem Boot“ verdankt, sagt: „Das ist mein allererster Festivalsommer und es ist so schön - auch wenn das Wetter kacke ist.“ Schön, das ist es allemal.