Anja Sauer erzählt von einer Frau, die etwas Gutes tun wollte. Es ist eine kleine Geschichte einer enttäuschten Passantin. Sauer leitet den Verein Aktion Brücke, der sich um obdachlose Menschen in München kümmert. Einmal sei zu einer ihrer Ausgabestationen, wo sie warmes Essen und nützliche Utensilien verteilen, jene hilfsbereite Frau gekommen, die ein wenig erbost gewirkt habe. Sie habe einem Obdachlosen eine Leberkässemmel schenken wollen, der Mann habe sie abgelehnt. So schlecht, habe die Frau gesagt, könne es ihm dann ja nicht gehen.
Armut im WinterSollte man als Passant Obdachlosen helfen?
Lesezeit: 5 Min.
Oder kann die Unterstützung womöglich sogar kontraproduktiv sein? Über die Ambivalenz des Helfens in einer reichen Stadt – und was Streetworker raten.
Von Bernd Kastner
Exklusiv
Aufruhr in Betriebszentrale:Heftiger Zoff bei der Deutschen Bahn in München
Was ausgerechnet ein Qualitäts-Referent vertraulich über Kollegen notiert hat, entbehrt aus Sicht des Betriebsrats „jeglichen Anstands“. Die Betriebsleitung verurteilt den Vorfall; da gebe es „nichts zu beschönigen“. Und der Referent bereut.
Lesen Sie mehr zum Thema