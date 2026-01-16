Zum Hauptinhalt springen

Armut im WinterSollte man als Passant Obdachlosen helfen?

Lesezeit: 5 Min.

Ein seltener Anblick in München: Das Lager eines obdachlosen Menschen in einer Unterführung.
Ein seltener Anblick in München: Das Lager eines obdachlosen Menschen in einer Unterführung. (Foto: Robert Haas)

Oder kann die Unterstützung womöglich sogar kontraproduktiv sein? Über die Ambivalenz des Helfens in einer reichen Stadt – und was Streetworker raten.

Von Bernd Kastner

Anja Sauer erzählt von einer Frau, die etwas Gutes tun wollte. Es ist eine kleine Geschichte einer enttäuschten Passantin. Sauer leitet den Verein Aktion Brücke, der sich um obdachlose Menschen in München kümmert. Einmal sei zu einer ihrer Ausgabestationen, wo sie warmes Essen und nützliche Utensilien verteilen, jene hilfsbereite Frau gekommen, die ein wenig erbost gewirkt habe. Sie habe einem Obdachlosen eine Leberkässemmel schenken wollen, der Mann habe sie abgelehnt. So schlecht, habe die Frau gesagt, könne es ihm dann ja nicht gehen.

