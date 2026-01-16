Anja Sauer erzählt von einer Frau, die etwas Gutes tun wollte. Es ist eine kleine Geschichte einer enttäuschten Passantin. Sauer leitet den Verein Aktion Brücke, der sich um obdachlose Menschen in München kümmert. Einmal sei zu einer ihrer Ausgabestationen, wo sie warmes Essen und nützliche Utensilien verteilen, jene hilfsbereite Frau gekommen, die ein wenig erbost gewirkt habe. Sie habe einem Obdachlosen eine Leberkässemmel schenken wollen, der Mann habe sie abgelehnt. So schlecht, habe die Frau gesagt, könne es ihm dann ja nicht gehen.