Für den Mord an einem Obdachlosen am Englischen Garten in München hat das Landgericht einen 57 Jahre alten Mann zu lebenslanger Haft verurteilt. Das Gericht sah keinerlei Zweifel daran, dass der Mann den 78-Jährigen erst erschlug und nach seinem Tod dann anzündete, um die Spuren zu verwischen.