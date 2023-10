In der ehemaligen Bayernkaserne finden vor allem Arbeitsmigranten Schutz in der Nacht.

Von Anne Eberhard

Auf der Straße geschlafen hat Yordan Bahardzhiev nie. Seit einem Monat ist er in München, tagsüber auf der Baustelle, nachts in der Bayernkaserne. "Ideal" sei es hier, sagt Bahardzhiev. Er hat von Freunden von dem Übernachtungsangebot erfahren, direkt nach seiner Ankunft in Deutschland. Seitdem arbeitet er auf einer Baustelle, führt Abrissarbeiten durch, kommt nachts zurück in ein Mehrbettzimmer in die ehemalige Kaserne.