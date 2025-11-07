Zum Hauptinhalt springen

Polizei in MünchenVerbrannte Obdachlose: 28-jährige Frau festgenommen

Bei Löscharbeiten an einem Obdachlosenlager fand die Feuerwehr eine Frauenleiche.
Bei Löscharbeiten an einem Obdachlosenlager fand die Feuerwehr eine Frauenleiche. (Foto: Friedrich/vifogra/dpa)

In Milbertshofen entdeckte die Feuerwehr bei Löscharbeiten eine Frauenleiche. Nun wurde eine Tatverdächtige ermittelt.

Die Münchner Polizei hat eine 28-jährige Frau festgenommen, die im Verdacht steht, eine Obdachlose in Milbertshofen angezündet zu haben. Am vergangenen Montag war die Feuerwehr zum Brand einer provisorischen Behausung in der Nähe der Lerchenauer Straße gerufen worden – bei den Löscharbeiten fand man eine weibliche Leiche. Dabei handelt es sich laut DNA-Gutachten um eine 32-jährige Polin, die dort lebte, wie das Präsidium nun mitteilt.

Bei ihren Ermittlungen stieß die Polizei den Angaben zufolge auf die tatverdächtige Schwedin, die zusammen mit der Getöteten in der Behausung gewohnt haben soll. Sie wurde am Donnerstagabend festgenommen. Die Frau schweigt laut Polizei zu den Vorwürfen, die Ermittlungen dauern an.

