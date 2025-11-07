Die Münchner Polizei hat eine 28-jährige Frau festgenommen, die im Verdacht steht, eine Obdachlose in Milbertshofen angezündet zu haben. Am vergangenen Montag war die Feuerwehr zum Brand einer provisorischen Behausung in der Nähe der Lerchenauer Straße gerufen worden – bei den Löscharbeiten fand man eine weibliche Leiche. Dabei handelt es sich laut DNA-Gutachten um eine 32-jährige Polin, die dort lebte, wie das Präsidium nun mitteilt.