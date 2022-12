Die Krisen der vergangenen Monate sind auch auf Münchens Straßen sichtbar geworden. Es scheint, als gäbe es mehr Obdachlose als je zuvor. Doch ist das so? Erkundungen in einer Schattenwelt.

Von Katharina Haase

Es ist bereits dunkel an diesem ohnehin sehr grauen Dienstag, die Uhren im Zwischengeschoss am Münchner Hauptbahnhof zeigen 17 Uhr. Menschen eilen zwischen den Rolltreppen und dem Gang Richtung Bahngleise hin und her. An einigen Läden leuchten Lichterketten und glitzern bunte Weihnachtskugeln. Durch das Gewusel schiebt sich in aller Seelenruhe eine Frau mit ihrem Einkaufswagen. Mathilde heißt sie, ist 64 Jahre alt und der Wagen enthält die letzten Habseligkeiten, die sie noch ihr Eigen nennt: Isomatte, Schlafsack, ein paar gefüllte Plastiktüten. Fast schon amüsiert beobachtet sie die gehetzten Menschen um sich herum. "Ich hab keine Eile, solange ich im Warmen bin", sagt sie und schiebt ihren Wagen weiter durch die Menge.