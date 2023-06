Bärbel Maasen lebt in einem kleinen Zimmer im fünften Stock.

Von Pauline Graf

Wenn Bärbel einmal einen Sechser im Lotto zieht, bekommt Karla den Gewinn, sagt sie. Oder zumindest einen "saftigen Anteil", weil sie Karla so dankbar ist. Karla unterstützt Bärbel in allen Lebensfragen, bei ihrem Kummer, Karla ruft sogar beim Kreisverwaltungsreferat an und hakt nach, wann endlich Bärbels Personalausweis ausgestellt wird. Zu Nikolaus hat Karla Bärbel eine selbstgestrickte Mütze geschenkt. Auf der stand: "Seien Sie immer gut behütet."