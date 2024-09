Von Tim Brack, Thomas Kronewiter

Manche übersehen sie, andere wollen sie nicht sehen. Und dann gibt es Menschen, die sie suchen. Obdachlose berühren die Leben vieler Menschen in München. Mal nur am Rande, wenn man an ihnen und ihren Lagern vorbeieilt. Ein kurzer Blick, schnell vergessen. Andere schauen genau hin, müssen genau hinschauen, so wie die städtischen Streetworker.