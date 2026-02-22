Zum Hauptinhalt springen

OB-TriellWie haben sich die drei OB-Kandidaten geschlagen? Der SZ-Check

Lesezeit: 5 Min.

Clemens Baumgärtner (CSU), OB Dieter Reiter (SPD) und Dominik Kause (Grüne) diskutieren auf der Bühne des Residenztheater (v.l.n.r.).
Clemens Baumgärtner (CSU), OB Dieter Reiter (SPD) und Dominik Kause (Grüne) diskutieren auf der Bühne des Residenztheater (v.l.n.r.). (Foto: Catherina Hess)

Der eine Herausforderer tritt zahmer auf als erwartet, der andere argumentiert oft als Einzelkämpfer auf der Bühne des Residenztheaters. Und der Amtsinhaber? Verteilt Spitzen in alle Richtungen.

Von Heiner Effern und Anna Hoben

Der Vorhang ist auf, die Mikros sind scharf geschaltet, die Scheinwerfer an, das Theater bestens gefüllt: Die Süddeutsche Zeitung hat die Oberbürgermeister-Kandidaten der drei größten Parteien auf eine der großen Bühnen in München eingeladen, um sie zu den drängendsten Themen der Stadt zu befragen.

