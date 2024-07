Von Heiner Effern, Joachim Mölter

So oft, wie die drei Spitzenmänner der Münchner CSU am Montagvormittag die Wörter „geschlossen“ und „Team“ verwendeten, wunderte es nicht, dass sie die beschworene Einheit auch mit ihrer Kleidung demonstrierten – alle trugen offene, weiße Hemden und darüber Anzüge, deren Blau sich nur in Nuancen unterschied. Das kräftigste Blau strahlte dabei Münchens Wirtschaftsreferent Clemens Baumgärtner aus. Der 47-Jährige wurde vom Bezirksvorsitzenden Georg Eisenreich und Manuel Pretzl, dem Chef der Stadtratsfraktion, offiziell als Kandidat ihrer Partei für die nächste Wahl des Münchner Oberbürgermeisters präsentiert. Die findet im Frühjahr 2026 statt.