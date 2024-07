Kommentar von René Hofmann

In zwei Jahren hat München die Wahl: Dann wird entschieden, wer die Stadt als Oberbürgermeister in die 2030er-Jahre führt. Die rein männliche Form der Formulierung ist in diesem Fall die richtige, denn es läuft tatsächlich auf drei Kandidaten hinaus: Amtsinhaber Dieter Reiter (SPD) ist zwar noch nicht formal nominiert, aber der 66-Jährige hat mehrfach erkennen lassen, dass er nach der Aufhebung der Altersgrenze für Stadtoberhäupter Lust hat auf eine dritte Amtszeit (und auch, dass er den Job sonst niemandem so richtig zutraut).