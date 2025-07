Der frühere Oberbürgermeister Christian Ude ist an Krebs erkrankt. Am Donnerstag wurde er in einer Planegger Klinik erfolgreich operiert. Das gab der 77 Jahre alte SPD-Politiker selbst am Freitag auf seinem Facebook-Profil bekannt. Ihm seien ein Tumor, die Prostata und einige Lymphknoten entfernt worden, schreibt er.