Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) hat zwei Stellvertreter an der Stadtspitze: den Zweiten Bürgermeister, Dominik Krause (Grüne), und die Dritte Bürgermeisterin, Verena Dietl (SPD). Wenn der OB im Urlaub ist, wird er von ihnen vertreten – ein ganz normaler Vorgang. So hat Krause die Aufgaben des Oberbürgermeisters schon in den Sommerferien übernommen oder auch nach Reiters Operation an der Schulter im vergangenen Frühjahr mehrere Wochen lang die Geschäfte geführt.
Wahlkampf in den sozialen MedienWirbel um Reiters Urlaub im Wahlkampf-Endspurt
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Münchens amtierender Oberbürgermeister nimmt sich in den Tagen vor der Stichwahl frei und absolviert zahlreiche Auftritte. Sein Herausforderer Dominik Krause vertritt ihn – und schon entsteht in den sozialen Medien ein Narrativ, das einen alltäglichen Vorgang in ein falsches Licht rückt.
Von Anna Hoben
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