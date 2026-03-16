Zum Hauptinhalt springen

Wahlkampf in den sozialen MedienWirbel um Reiters Urlaub im Wahlkampf-Endspurt

Lesezeit: 2 Min.

Treffen bei der Parade: Münchens Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD, links) und sein Herausforderer, Dominik Krause von den Grünen, nahmen am Sonntag beide am Umzug teil, mit dem der St. Patrick’s Day gefeiert wurde.
Treffen bei der Parade: Münchens Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD, links) und sein Herausforderer, Dominik Krause von den Grünen, nahmen am Sonntag beide am Umzug teil, mit dem der St. Patrick’s Day gefeiert wurde. Felix Hörhager/dpa

Münchens amtierender Oberbürgermeister nimmt sich in den Tagen vor der Stichwahl frei und absolviert zahlreiche Auftritte. Sein Herausforderer Dominik Krause vertritt ihn – und schon entsteht in den sozialen Medien ein Narrativ, das einen alltäglichen Vorgang in ein falsches Licht rückt.

Von Anna Hoben

Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) hat zwei Stellvertreter an der Stadtspitze: den Zweiten Bürgermeister, Dominik Krause (Grüne), und die Dritte Bürgermeisterin, Verena Dietl (SPD). Wenn der OB im Urlaub ist, wird er von ihnen vertreten – ein ganz normaler Vorgang. So hat Krause die Aufgaben des Oberbürgermeisters schon in den Sommerferien übernommen oder auch nach Reiters Operation an der Schulter im vergangenen Frühjahr mehrere Wochen lang die Geschäfte geführt.

Zur SZ-Startseite

MeinungOB-Stichwahl in München
:Warum die CSU jetzt für Dieter Reiter wirbt

SZ PlusKommentar von Heiner Effern
Portrait undefined Heiner Effern

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Exklusive Gutscheine für SZ-Abonnenten:

Zur SZ-Startseite