Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) hat zwei Stellvertreter an der Stadtspitze: den Zweiten Bürgermeister, Dominik Krause (Grüne), und die Dritte Bürgermeisterin, Verena Dietl (SPD). Wenn der OB im Urlaub ist, wird er von ihnen vertreten – ein ganz normaler Vorgang. So hat Krause die Aufgaben des Oberbürgermeisters schon in den Sommerferien übernommen oder auch nach Reiters Operation an der Schulter im vergangenen Frühjahr mehrere Wochen lang die Geschäfte geführt.