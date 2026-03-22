Der Wahlsieger kommt um 19.36 Uhr, er hat noch kurz durchatmen können auf dem Spaziergang von der Geschäftsstelle der Grünen hinunter zur Muffathalle. Als er durch die Tür kommt, winkt er fast schüchtern den wartenden Anhängern zu. Dann gibt es kein Halten mehr. Als Krause es bis zur Bühne geschafft hat, skandiert die Halle seinen Namen. „Dominik, Dominik“, dröhnt es, in der Lautstärke schon an Körperverletzung grenzend. Als Stadtchef Florian Siekmann die ersten Worte ins Mikrofon spricht, steigt der Lärmpegel noch mal. „Das Wort hat der neue Oberbürgermeister“, sagt er, und macht eine kurze Pause, um dann fort zufahren: „Dominik Krause.“