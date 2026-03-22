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Dominik Krause wird OberbürgermeisterBei den Grünen fließen Freudentränen und Prosecco

Lesezeit: 4 Min.

Dominik Krause wie ein Filmstar: Die bedruckten T-Shirts waren quasi die Wahlkampfuniform der Grünen Jugend.
Dominik Krause wie ein Filmstar: Die bedruckten T-Shirts waren quasi die Wahlkampfuniform der Grünen Jugend. Catherina Hess

Nach dem historischen Wahlerfolg von Dominik Krause gibt es bei den Grünen kein Halten mehr. „Lasst uns richtig fett Party machen“, ruft der neue Oberbürgermeister. Doch schon werden die ersten Erwartungen an ihn formuliert.

Von Heiner Effern und Sebastian Krass

Der Wahlsieger kommt um 19.36 Uhr, er hat noch kurz durchatmen können auf dem Spaziergang von der Geschäftsstelle der Grünen hinunter zur Muffathalle. Als er durch die Tür kommt, winkt er fast schüchtern den wartenden Anhängern zu. Dann gibt es kein Halten mehr. Als Krause es bis zur Bühne geschafft hat, skandiert die Halle seinen Namen. „Dominik, Dominik“, dröhnt es, in der Lautstärke schon an Körperverletzung grenzend. Als Stadtchef Florian Siekmann die ersten Worte ins Mikrofon spricht, steigt der Lärmpegel noch mal. „Das Wort hat der neue Oberbürgermeister“, sagt er, und macht eine kurze Pause, um dann fort zufahren: „Dominik Krause.“

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