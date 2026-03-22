Um 19.07 Uhr betritt Oberbürgermeister Dieter Reiter die Bühne im Oberangertheater. „Das ist ein bitterer Abend für mich“, sagt er, worauf er einen Zwischenruf aus dem Saal erntet: „Für uns!“ Dazu wäre er auch noch gekommen, entfährt es Reiter. Und spricht weiter: Das sei „umso schlimmer, als es letztlich auch ein bitterer Abend für die SPD ist“.