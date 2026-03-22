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Dieter Reiter als OB abgewählt„Ich hab’s verbockt, es ist meine Schuld“

Lesezeit: 4 Min.

Abschiedsstimmung: Dieter Reiter, der seit 2014 Oberbürgermeister von München war, verlässt abgewählt die politische Bühne – und seine Partei erschüttert zurück.
Abschiedsstimmung: Dieter Reiter, der seit 2014 Oberbürgermeister von München war, verlässt abgewählt die politische Bühne – und seine Partei erschüttert zurück. Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Die lange Zeit der SPD-Oberbürgermeister in München endet mit einer dramatischen Niederlage. Dass Dieter Reiter sein Amt verliert, trifft die gesamte Partei hart. Über einen doppelt bitteren Abend für die Sozialdemokratie.

Von Anna Hoben

Um 19.07 Uhr betritt Oberbürgermeister Dieter Reiter die Bühne im Oberangertheater. „Das ist ein bitterer Abend für mich“, sagt er, worauf er einen Zwischenruf aus dem Saal erntet: „Für uns!“ Dazu wäre er auch noch gekommen, entfährt es Reiter. Und spricht weiter: Das sei „umso schlimmer, als es letztlich auch ein bitterer Abend für die SPD ist“.

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