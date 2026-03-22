Um 19.07 Uhr betritt Oberbürgermeister Dieter Reiter die Bühne im Oberangertheater. „Das ist ein bitterer Abend für mich“, sagt er, worauf er einen Zwischenruf aus dem Saal erntet: „Für uns!“ Dazu wäre er auch noch gekommen, entfährt es Reiter. Und spricht weiter: Das sei „umso schlimmer, als es letztlich auch ein bitterer Abend für die SPD ist“.
Dieter Reiter als OB abgewählt„Ich hab’s verbockt, es ist meine Schuld“
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Die lange Zeit der SPD-Oberbürgermeister in München endet mit einer dramatischen Niederlage. Dass Dieter Reiter sein Amt verliert, trifft die gesamte Partei hart. Über einen doppelt bitteren Abend für die Sozialdemokratie.
Von Anna Hoben
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