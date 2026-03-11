Zum Hauptinhalt springen

Nicht genehmigte NebentätigkeitOB Reiter erwägt Rücktritt aus Aufsichtsrat des FC Bayern

Ganz nah dran am FC Bayern: Das wurde Münchens Oberbürgermeister Dieter Reiter (links) im Wahlkampf zur Belastung. Nun will er sich wohl distanzieren und sein Amt beim Fußballklub aufgeben. Johannes Simon/Getty Images
Ganz nah dran am FC Bayern: Das wurde Münchens Oberbürgermeister Dieter Reiter (links) im Wahlkampf zur Belastung. Nun will er sich wohl distanzieren und sein Amt beim Fußballklub aufgeben. Johannes Simon/Getty Images

Bei der Wahl zum Oberbürgermeister muss der Amtsinhaber in die Stichwahl. Unter anderem das nicht genehmigte Engagement beim Fußball-Rekordmeister hatte sein Ergebnis in der ersten Wahlrunde belastet. Nun könnte Reiter darauf reagieren.

Münchens Oberbürgermeister Dieter Reiter bringt eine Niederlegung seiner Mandate beim FC Bayern ins Spiel. „Natürlich muss man sich überlegen, ob man und inwieweit man weiterhin die Mandate, die jetzt quasi zur Kritik geführt haben, weiter ausübt“, sagte der SPD-Politiker dem Politikmagazin „Kontrovers“ des Bayerischen Rundfunks. Die Sendung wird am Mittwochabend um 21.15 Uhr ausgestrahlt.

Er müsse das aber auch mit dem FC Bayern noch klären. „Insoweit glauben Sie mir, darüber denke ich intensiv nach und ich werde auch rechtzeitig mich dazu äußern.“ Auf Nachfrage bestätigte Reiter, dass er darüber nachdenke, auf den Aufsichtsratsposten zu verzichten. „Das heißt auch, dass ich darüber nachdenke, was mit den Vergütungen passiert. Das werde ich jetzt die nächsten Tage entscheiden.“

Reiter hatte bei der jüngsten Kommunalwahl mit 35,6 Prozent der Stimmen historisch schlecht abgeschnitten und muss gegen den Grünen Politiker Dominik Krause in die Stichwahl am 22. März. Ein Grund für das schlechte Ergebnis als Amtsinhaber dürfte seine Verwicklung mit dem FC Bayern München sein.

Dort ist Reiter Mitglied des Verwaltungsbeirats und erhält seit 2021 jährlich etwa 20 000 Euro. Das hatte er sich aber nicht vom Stadtrat genehmigen lassen – was die Prüfung eines Disziplinarverfahrens nach sich zog. Zudem bestritt er, einen Aufsichtsratsposten beim Fußballklub angenommen zu haben. Das hatte der FC Bayern allerdings groß verkündet. Später ruderte Reiter zurück und bat um Entschuldigung.

