Vier Top-Posten, vier Wahlen, vier Entscheidungen, die schon eines zeigen: Mit ihrem ersten großen Personalaufschlag will die Münchner Mango-Koalition ungewöhnliche Wege gehen. In der Vollversammlung am Mittwoch werden nach dem Ende der Amtszeit drei Referentinnen und Referenten gewählt. Eine weitere Entscheidung steht in der letzten Sitzung vor der Sommerpause Ende Juli an: Dort soll Georg Dunkel als Mobilitätschef der Stadt bestätigt werden, so haben es die Spitzen der Koalition am Montag beschlossen.